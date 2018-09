Padova : omicidio Ivano Rizzotti trovato morto in casa

La vicenda infatti al momento ha ancora molti punti da chiarire come il movente e gli inquirenti non hanno voluto dare maggiori dettagli sugli accertamenti investigativi in corso. L'attenzione degli investigatori si è inizialmente concentrata sui figli dell'uomo - trovati in casa e rimasti all'interno con gli inquirenti - uno dei quali sarebbe un poliziotto sospeso dal servizio e con problemi di dipendenza da alcol. la prima ipotesi è che uno dei figli avesse litigato con Ivano Rizzotti e l'avesse ucciso in un momento di raptus, ma questa pista non è ancora certa, si pensa ad un suicidio. Secondo quanto scrive il Messaggero Veneto, i vicini avrebbero riferito di aver udito urla provenire dalla casa come se fosse in corso un litigio nelle ore precedenti alla tragedia.

