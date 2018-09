Sara Licata in vacanza relax a Ibiza: è la nuova Gianluca Vacchi?

Qualcuno di voi si starà domandando: chi è Sara Licata? È una fashion blogger che viene soprannominata dal popolo della Rete "la barbie over 60". Il sito di cronaca rosa, attualità, tv e spettacolo iGossip.it la descrive così: "Il suo motto è: Be fabulous always. Una donna in carriera che si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America per dedicarsi con solerzia e amore ai suoi tre figli e cinque nipotini".









"Di indole positiva, ambiziosa e carismatica - si continua a leggere su iGossip.it -, Sara condivide con i suoi follower diversi momenti della sua vita quotidiana: viaggi, stile di vita extra-lusso, vacanze e shopping. Ma non solo".









Se fino a qualche settimana fa al suo profilo erano iscritti meno di 10mila follower, ora sono oltre 17mila! Sara Licata potrebbe diventare la nuova Gianluca Vacchi? Sta seguendo le orme del ricco e influente imprenditore, deejay e web influencer? Pare proprio di sì!

è in vacanza relax a. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram documentato la sua ultima vacanza in Spagna, tra benessere e divertimento in una delle capitali più amate e preferite dai vip del jet set internazionale.