M5S : Pensioni minime a 780 euro e reddito di cittadinanza dal 2019

In Italia è in discussione la proposta di un reddito di cittadinanza che vada a sostituire il reddito di inclusione (REI) - una misura nazionale di contrasto alla povertà. La proposta è di aiutare a guadagnare chi è senza soldi, ma non di sostenerlo economicamente. La deputata M5S Francesca Anna Ruggiero ha recentemente dichiarato : “Entro la ne dell’anno saranno approvate la Legge di Bilancio e l’abolizione delle pensioni d’oro, con la revisione del metodo retributivo... dai soldi che avanzeranno andremo ad aumentare le pensioni minime”.

A la Stampa la viceministro all'Economia del Movimento 5 Stelle Laura Castelli annuncia ildal 2019 e le pensioni minime più alte, a 780 euro. Il reddito di cittadinanza, assicura Castelli, si farà nel 2019, «».