Uragano Florence raggiunge la costa : 100mila case senza elettricità

Nel Nord e nel Sud della Carolina il centro nazionale per gli uragani (Nhc) prevede infatti "alluvioni catastrofiche". L'uragano Florence è sceso a categoria 1, ma questo secondo gli esperti renderà più difficile la situazione nei due Stati dove stazionerà per maggior tempo, carico delle sue violente piogge.





Il governatore del Nord Carolina, Roy Cooper : «La tempesta peggiore non è ancora arrivata. Ma questi sono i primi avvertimenti di ciò che può capitare nei prossimi giorni. Sopravvivere a questa tempesta sarà una prova di resistenza, lavoro di squadra, buon senso e pazienza». Intanto il presidente Donald Trump ha contestato la conclusione ufficiale che quasi 3.000 persone sono morte a Porto Rico.

Anche se declassato a, i venti superano i 150 chilometri orari. Allerta soprattutto in Nord e Sud, la popolazione si è riparata nei rifugi. Oltre 100mila le case rimaste senza elettricità sulla costa orientale statunitense, dove è arrivato l'. Il ciclone avanza con venti superiori ai 150 km/h e le autorità mettono in guardia i residenti in Nord e Sud Carolina.