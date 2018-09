Sbarchi Migranti, Matteo Salvini : Pronte soluzioni innovative per rimandarli indietro

Dal Viminale fanno sapere che «Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia». Matteo Salvini poche ore prima aveva postato un twitter nel qualche spiegava che aveva «contattato le autorità maltesi perché facciano il loro dovere, in caso contrario farò tutto il possibile perché i clandestini non sbarchino in Italia»

Probabilmente saranno subito rimandati ine i migranti sbarcati in queste ore afa sapere il ministro dell’Interno Matteo Salvini : «»,. forse un volo charter per farli rientrare. Con la Tunisia il nostro paese ha un accordo di collaborazione che prevede ildi chi approda senza permesso - ad oggi vengono effettuati 80 rimpatri a settimana con due voli charter da 40 posti, ma in queste ore si sta cercando di organizzare un rientro rapido in modo che irimangano a Lampedusa fino alla partenza.