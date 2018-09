Fedez ... la canzone per Leone : A te che mi hai cambiato la vita

E allora come tanti altri papà musicisti prima di lui, anche Fedez ha scritto una canzone per il figlio e ne ha dato l'annuncio su Instagram. "Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo". Legittima la tensione che palesa su Instagram nel condividere con gli altri emozioni così intime, ma “da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”.

Con uno scatto su Instagram l'artista annuncia di aver scritto un pezzo dedicato al figlio e in uscita nei prossimi mesi. A 28 anniha una sua casa discografica, ha sposato l’influencer più nota al mondo ed è diventato papà da soli 5 mesi: il pieno delle emozioni lo ha fatto – immaginiamo – quando ha visto arrivaresull’altare, ma anche la nascita delgli ha sconvolto la vita.