Verona, Aggressione a coppia gay: benzina in faccia

L' Arcigay ha diffuso una nota, tre taniche di benzina sono state rinvenute sul pianerottolo della loro casa e sui muri sono state disegnate alcue svastiche. ”Un’imboscata in piena notte sul pianerottolo di casa, con taniche di benzina e svastiche e scritte omofobe sui muri esterni del palazzo (‘Culatoni bruciate’, ‘vi metteremo tutti nelle camere a gas’): e’ quanto e’ successo la scorsa notte a Stallavena, nella provincia veronese, a una coppia di coniugi omosessuali. Verso le due di notte uno dei due, svegliato da rumori provenienti dal pianerottolo, ha aperto la porta di casa ed e’ stato colpito da un getto di benzina, senza riuscire a identificare l’aggressore”.

Le frasi omofobe, le scritte sui muri, poi l'aggressione con una tanica di benzina, questo è successo a, un Comune in provincia diVittima una coppia gay che ha raccontato che mentre dormivano hanno avvertito dei rumori all'esterno dell'abitazione, così uno dei due ha aperto la porta e si è visto lanciare addosso della benzina. Un uomo dal volto coperto ha gettato della benzina addosso ad Andrea, 23enne che lavora assieme al marito Angelo, 59 anni, in un’associazione che si occupa di organizzare eventi per bambini malati di cancro.