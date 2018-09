Massachusetts : Diverse esplosioni di gas in serie in tre città, un morto e 16 feriti

Le tre cittadine, Lawrence, Andover e North Andover, si trovano a nord di Boston. Almeno 40 abitazioni e aziende in tre centri abitati, a nord di Boston, sono state coinvolte, mentre le fiamme si sono sviluppate per parecchi isolati provocando l'evacuazione di intere aree. Il governatore Charlie Baker «sta monitorando attivamente le situazioni nella Merrimack Valley e sta comunicando con i soccorritori e gli addetti alla sicurezza pubblica. L'amministrazione esorta i residenti a prestare attenzione ai funzionari locali per importanti annunci di pubblica sicurezza, tra cui evacuazioni e sospensione dell'uso del gas».





Le esplosioni sarebbero state innescate da un eccesso di pressione del gas metano. La polizia del Massachusetts ha fatto sapere che la Colombia Gas Service ha eseguito la depressurizzazione delle condutture. In campo comunque è scesa anche l'Fbi per approfondire le indagini in tutte le direzioni.

Diverse esplosioni e incendi hanno scosso molti isolati cittadini in due città a, provocando un morto e almeno 16 feriti, la causa è probabilmente dovuta alle condutture. La vittima è un uomo la cui casa è esplosa facendo precipitare il camino sull'auto in cui si trovava. Enormi i danni causati dagli scoppi e centinaia le persone evacuate.