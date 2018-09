Arrivano i primi Benchmark di iPhone Xs, Xs Max e Xr

Dopo la presentazione di Apple dei tre nuovi iPhone, iPhone Xs, Xs Max e Xr, arrivano i primi benchmark.

Nella serata di ieri Apple ha presentato al suo evento i suoi tre nuovi iPhone, l' iPhone Xs e Xs Max con display OLED e l' iPhone Xr con display LCD, dai primi benchmark arrivati oggi, si evince che i primi due vantano di ben 4GB di RAM, mentre l' ultimo di ben 3GB, tutti montano il nuovo processore A12 Bionic.

Da questi primi benchmark, come da immagini, l' iPhone Xs, raggiunge i 4576 punti in single-core, mentre in multi-core 11385, l' iPhone Xs Max invece raggiunge i 4813 in single-core e 10266 in multi-core.

L' iPhone Xr, invece raggiunge i 4754 in single-core e i 9367 in multi-core.

A questo punto possiamo confermare che tutti e tre i dispositivi sono più potenti di 800 punti rispetto all' iPhone X.

Vi ricordo i loro prezzi Ufficiali in Italia:

iPhone XS

iPhone XS 64GB: 1.189€

iPhone XS 256GB: 1.359€

iPhone XS 512GB: 1.589€

iPhone XS Max

iPhone XS Max 64GB: 1.289€

iPhone XS Max 256GB: 1.459€

iPhone XS Max 512GB: 1.689€

iPhone XR