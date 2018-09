Matteo Salvini in copertina sul Time : Il volto nuovo dell'Europa

Vivienne Walt parla di Salvini come dell'uomo «più temuto in Europa, il capitano che sta scuotendo l'establishment europeo e che minaccia di rovesciare un sistema politico che è stato travolto dall'ondata populista degli ultimi tre anni». La giornalista afferma come il mantra ripetuto da Salvini nei suoi comizi sia «Italians First», uno slogano che riecheggia l'America First di Donald Trump.





La fotografia in primo piano del ministro dell’Interno è in bianco e nero e il titolo scelto dal Time è netto: “Il nuovo volto dell’Europa”. Sottotitolo: "È in missione per disfare la Ue". Al centro del suo dialogo col corrispondete ci sono le prossime elezioni europee, l’immigrazione, il governo e il nuovo movimento di Steve Bannon che vorrebbe sorreggere i partiti nazionalisti dell’Europa.