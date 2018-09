Ponte Genova : Sì del Cdm al decreto emergenze

È stato approvato dal Consiglio dei ministri con la formula “salvo intese” il “decreto urgenze”. Oltre a quella ligure legata al crollo di Ponte Morandi, un mese fa, prevede anche quelle di Ischia e del Centro Italia. Sul testo permanevano divergenze tra M5S e Lega. Tra i nodi il nome e i poteri da attribuire al nuovo commissario per la ricostruzione, tanto che nel tardo pomeriggio pareva certo che il provvedimento dovesse slittare.





I punti su cui non c'è un accordo sono tanti, tra questi il nome del commissario per la ricostruzione, il governo avrà dieci giorni di tempo per decidere chi sarà. Non è chiaro il ruolo che avrà Autostrade per l'Italia nella ricostruzione del Ponte. Da un lato il Movimento 5 Stelle punta alla linea dura, ma i ricorsi della società che ancora oggi ha la concessione sono dietro l'angolo. Dunque la Lega a questo proposito si pone più trattativista.

