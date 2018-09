Il 14enne Igor Maj ucciso dal blackout game : Attenti ai vostri figli

La pagina Facebook I ragni di Lecco ha postato la foto di Igor cercando di spiegare l'accaduto : ... E' stata la mamma che ci ha scritto - continua il post - e che ha chiesto che il tutto venisse divulgato, per diffondere questo incomprensibile, ma reale (ed esistente da decenni, ma sempre più in espansione per la capacità virale dei video. ATTENZIONE, ci sono addirittura molti video didattici che ne spiegano "l'utilizzo" per non andare a scuola in interrogazione!!) pericolo mortale. Igor Maj, tanto amico dei nostri ragnetti, fortissimo scalatore quattordicenne, esuberante e fisicamente una vera e propria forza della natura, figlio di una famiglia fantastica, all'insaputa di tutti ha voluito provare il Blackout, una criminale procedura (lo chiamano gioco, noi non lo vogliamo chiamare così) che sfida il soffocamento, e che ha già mietuto tante vittime adolescenti, e non solo, nel mondo.









Igor Maj è stato trovatonella sua cameretta, i genitori in un appello diffuso in rete, denunciano ed avvertono che il 14enne potrebbe essereper un gioco diffuso sul web, il cosiddetto. Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma gli accertamenti sul pc e sullo smartphone del ragazzino hanno individuato come fosse collegato a dei siti web con tutorial per praticare il blackout, un gioco delche spinge a privarsi dell'ossigeno per periodi sempre più prolungati. Il ragazzino è rimasto soffocato da una corda da roccia legata al letto a castello della sua cameretta.