Donna uccisa a Roma da una pallonata : stava portando a passeggio il cane

Durante tutto il giorno in estate e nel pomeriggio da quando inizia la scuola, in Largo Agosta sono decine i che giocano a pallone, molti residenti si sono lamentati e decine sono state le chiamate ai vigili urbani che intervengono dopo le chiamate, ma appena se ne vanno i ragazzini ricominciano come se nulla fosse.

La tragedia a Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina - dove unaper le conseguenze di unasulla schiena ricevuta mentre stava portando a passeggio il cane. Inutili i tentativi di rianimarla - oltre 40 minuti - per l'anziana non c'è stato nulla da fare.