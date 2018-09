LUDOVICA BIZZAGLIA, L'AMORE PER LA FICTION, IL CINEMA, IL SUO CRISTIANO E IL BUON CIBO.

In occasione del Fashion Gold Party, importante evento tenutosi a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per premiare numeri personaggi del mondo musicale, cinematrografico e televisivo, ho incontrato Ludovica Bizzaglia, giovane, ma popolarissima attrice, molto amata dal grande pubblico, sia per i suoi trascorsi televisivi, ma soprattutto per il ruolo di Anita Falco, nella soap opera di Raitre, Un Posto al Sole. Capelli rosso tiziano, simpatia da vedere e grande professionalità nel suo lavoro, mi ha raccontato alcuni momenti della sua vita, sia pubblica che privata.

- Il tuo personaggio, Anita Falco, è attualmente uno dei più amati della Soap opera di Raitre, Un Posto al Sole. Com'è stato l'impatto quando la produzione ha deciso di affidarti quel ruolo?

Ne sono stata felicissima perché di solito, a causa del mio aspetto fisico, ma danno il ruolo della bella di turno, un po' snob e antipatica. In questo caso ho potuto sperimentare qualcosa di diverso. Ho adorato Anita da subito. Lei è una ragazza fragile, ma nello stesso tempo sicura di se.





- Com'è avvenuto il tuo ingresso in Un Posto Al Sole?

È stato divertentissimo. In quel periodo ero a Milano e il mio agente mi contattò per dirmi chestavano cercando disperatamente un nuovo personaggio femminile per la Soap. Arrivai di corsa a Napoli, faceva caldissimo e non mi ero nemmeno preparata abbastanza per sostenere il casting. Lo feci, inconsapevole di come sarebbe andata e la sera stessa mi richiamarono mi dirmi di essere stata presa. Non potete immaginare l'emozione che provai.

- In che rapporto sei con gli altri attori del cast?

Il bello di Un Posto al Sole è che siamo una vera e propria famiglia. Tra di noi c'è complicità a ci aiutiamo a vicenda. Con alcuni sono amica anche fuori dal set. Credo che non ci sia cosa più bella di riuscire a lavorare in piena armonia con dei veri professionisti.





- Sei una giovane attrice, ma vanti di tantissime esperienze nel settore. Qual'è stata secondo te la più bella?

In tanti mi fate questa domanda ed è molto difficile rispondere. Sotto il punto di vista formativo, sicuramente Un Posto al Sole non ha paragoni, mentre a livello artistico credo Un'Altra Vita accanto all'attrice Vanessa Incontrada, che mi vedeva completamente trasformata; una ragazza di soli diciassette anni acconciata in quel modo non è stata facile da interpretare.

- Ti piacerebbe tornare alla fiction e lasciare la Soap Opera?

Beh, sono due mondi completamente diversi. Per me il vero attore è quello che riesce a fare tutto, dallo spot pubblicitario al film indipendente. Quindi ora come ora non me la sento di scindere le due cose. Fortunatamente ho la possibilità di scegliere e faccio ciò che mi piace di più.

- Qualche aneddoto sul set e il tuo rapporto con Amato D'Auria, che interpreta il tuo fidanzato Vittorio Del Bue.

Ci divertiamo tantissimo sul set. Lui è più piccolo di me e dal primo giorno lo tratto come se fosse il mio fratellino. Spesso lo metto in imbarazzo davanti agli altri scherzando perché mi faccio raccontare delle sue esperienze amorose. È un ragazzo d'oro e ciò che apprezzo di lui è il fatto che mi ascolti. Quando ho un problema ho una persona di cui fidarmi. Questo ci rende molto uniti.





- Insomma la complicità è la base per tutti gli attori di Un Posto al Sole?

Considera che noi giriamo dalla mattina alla sera quasi ogni giorno. Sembra di lavorare in un ufficio. Rispetto agli altri prodotti che durano dalle quattro alle sei settimane. L'unione è inevitabile.

- Passiamo alla tua vita privata. Sei felicemente fidanzata e i tuoi fan vedono continuamente te eil tuo ragazzo Cristiano Piccirillo innamorati più che mai. Raccontaci della tua bellissima love story.

Amo follemente Cristiano. L'ho conosciuto a Napoli mangiando una delle sue meravigliose e famosissime pizze. Il suo ristorante si chiama La Masardona, sito nel cuore del capoluogo campano. La freccia di cupido è scattata in breve tempo e adesso siamo una coppia veramente felice.





- Ti piace la cucina napoletana?

L'adoro! Da quando lavoro a Napoli sarò aumentata quasi otto chili. Complice è anche il mio ragazzo, chef rinomato che sa cucinare benissimo e ogni sera prepara una pietanza diversa. Tra l'altro, giorni fa mi ha detto che posso mangiare quello che voglio, tanto mi amerà anche con ottanta kili in più. Se questo non è amore.. Cosa potrei desiderare di più, vi pare?

- Un sogno nel cassetto dal punto di vista professionale?

Premetto di amare molto la tv, ma recitare da protagonista al cinema non sarebbe male. Credo che questo sia il sogno di ogni attore.

- Un colore che ti rappresenta?

Il nero, non perché sia una persona triste, anzi, per me il nero è il colore più allegro del mondo.

- Un film famoso che più ti rappresenta?

Decisamente LaLa Land con Emma Stone e Ryan Gosling, perché parla di sogni, di speranza, di quanto sia difficile avere una vita normale facendo questo lavoro e soprattutto di quanto sia fondamentale l'amore, che nello stesso tempo può impedire le scelte professionali. Credo che tutti quelli che svolgono attività artistiche dovrebbero vederlo.

- Attrice e attore preferiti?

Tra le donne senza alcun dubbio l'immensa Meryl Streep, mente tra gli uomini, attualmente, Bradley Cooper, che ho incontrato giorni fa alla 75esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Una persona fantastica!

- Ti abbiamo vista sul tanto ambito red carpet. Raccontaci la tua esperienza.

Ve la racconto in una sola parola: indescrivibile! Purtroppo, sono arrabbiata con me stessa, perché, data l'emozione, ho dimenticato ogni minuto di quei momenti. Tutto d'un tratto ti sential centro del mondo, tutti gli occhi e soprattutto gli obiettivi fotografici sono puntati su di te e l'adrenalina sale a mille. Non c'è cosa più bella che mi sia capitata quest'anno.

- Qualche anticipazione, se puoi, di Un Posto al Sole?

Ovviamente non posso dirvi nulla, anche perchè gli sceneggiatori scrivono di continuo e non sappiamo mai cosa accadrà ai nostri personaggi. Vi informo solo che ci saranno delle new entry e le soprese, anche molto forti, non mancheranno.