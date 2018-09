La rivonoscete... Kim Kardashian è dimagrita : La trasformazione fisica è sorprende

La statunitense ha eliminato i chili di troppo con tanto allenamento e con una dieta rigorosamente low carb, aumentata di 31 chilogrammi con la gravidanza, la star ha eliminato i chili di troppo con tanto allenamento e con una dieta. C’è stato bisogno di costanza, pazienza e tanta determinazione, ma alla fine ce l’ha fatta. Oggi, guardandosi allo specchio, Kim Kardashian è fiera della sua forma fisica ottenuta grazie a un dieta sana e a un duro e costante allenamento. “Ho perso 10 chili e ne sono molto orgogliosa – ha dichiarato la popolare 37enne in una intervista e E!News - A lungo sono stata sopra i 60 chili e adesso sono poco sopra i 50 e mi sento bene”.



Fondamentale per lei l’attività fisica, seguita dalla trainer Melissa Alcantara: “Mi alleno circa un'ora e mezza tutti i giorni - ha spiegato - faccio i pesi. Non faccio molti esercizi cardio”. Ma Kim ha imparato anche a prestare attenzione a ciò che porta in tavola: “Non mangio praticamente più zucchero . Non fa per me. Mangio molto più sano adesso.” Porsi l’obiettivo è stato semplice, raggiungerlo un po’ meno, ma lei non ha mai mollato: “Non ho visto subito i risultati, ma se continui ad impegnarti e lo fai con costanza poi arrivano”.