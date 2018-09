Sciopero Ryanair : Cancellati 150 voli in Germania

Il direttore ha dichiarato : "Se le agitazioni proseguiranno, porteranno a una riduzione delle operazioni in Germania e dei posti di lavoro sia per i piloti sia per i membri degli equipaggi. Non minacciamo nessuno, anzi vogliamo raddoppiare le nostre dimensioni in Germania, ma gli scioperi hanno un impatto economico".



Ma i sindacati rispondono che non è stato compiuto alcun progresso nonostante i ripetuti negoziati : "Questo è il modo in cui Ryanair si occupa dei suoi dipendenti: facendo pressione su di loro, spaventandoli e minacciandoli". Lo sciopero tedesco è un'anticipazione della mobilitazione che sarà annunciata a Bruxelles giovedì dai sindacati italiani, portoghesi, spagnoli, olandesi e belgi.

Circa 150 dei 400 voliprevisti in partenza e in arrivo insaranno cancellati a causa di uno sciopero, ad annunciarlo è il direttore marketing della compagnia, Kenny Jacobs - lo sciopero è stato inteddo dal sindacato tedesco dei piloti Cockpit e da quello del personale commerciale Verdi. Ryanair ha minacciato "" se gli scioperi non si fermeranno. La compagnia aerea ha proposto aidi posticipare le prenotazioni da giovedì a domenica e ha sottolineato che il mantenimento di 250 voli dimostra che "" al nuovo sciopero, indetto in piena trattativa tra l'azienda e i sindacati.