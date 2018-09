Il papà della piccola Noemi affetta da SMA si rivolge Chiara Ferragni e Fedez

Intervistato da Fanpage, Andrea Sciarretta, il papà di Noemi, la piccola di 6 anni affetta da atrofia muscolare spinale, che ha scritto a Chiara Ferragni e Fedez per chiedere la donazione della loro lista nozze per l’associazione “Progetto Noemi”: “Ci auguriamo che rispondano perché Noemi merita una risposta, vista la sua straordinaria storia di vita e la sua straordinaria tenacia".





Spiega Andrea Sciarretta : "Abbiamo accolto il loro appello, abbiamo scritto della nostra storia. La nostra è un'associazione gestita totalmente da noi genitori, noi lo facciamo con puro spirito di volontariato e tutte le persone che possono essere in grado di dare una mano, dare una concreta visibilità sono ben accette" e sulla lettera inviata a Chiara Ferragni e Fedez aggiunge "Vorremmo parlare con loro per fargli capire cosa significa avere tutto nella propria vita, poi perdere pezzi importanti quando succede un problema come quello di Noemi. La testimonianza di vita, come quella di Noemi, credo faccia bene a molte persone per superare i problemi che abbiamo di fronte".