Elisa Isoardi criticata a La Prova del Cuoco

Ma i post più feroci sono per la nuova conduttrice: “Mi chiedo il motivo per cui una incapace del genere sia in tv” ha scritto un utente, che non manca di accusarla di essere una raccomandata. Ma non è tutto: c’è anche qualcuno che non perde l’occasione di buttarla in politica, visto che la bella Elisa è legata sentimentalmente al leader della Lega e attuale ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Inadeguata Isoardi. Almeno quanto il suo fidanzato al governo” il lapidario tweet pubblicato da un’altra utente.





Insomma, il ricordo della Clerici è davvero difficile da archiviare e c’è già chi chiede il suo ritorno: “Ridatemi Antonellina, la colf di Salvini io non la voglio”.

Il debutto dialla conduzione deè stato bocciato dai fan del popolare programma di Rai Uno. Fin dalle prime battute, i telespettatori sembrano non abbiamo apprezzato i tanti cambiamenti apportati alla trasmissione.