Appare in rete la scatola ufficiale dell' iPhone XS

Dopo aver parlato dei nomi dei prossimi iPhone che Apple presenterà a settembre, ovvero iPhone XS e XS Plus, appaiono in rete anche delle prime immagini della scatola dell' iPhone XS. Dopo tante indiscrezioni, appaiono in rete le prime immagini della scatola ufficiale

Dalle immagini possiamo notare subito i tagli di memoria, 64GB e 256GB, da quì potremmo dire che non ci sarà la versione da 512GB come invece confermato dai rumors. Un' altra cosa che cade subito all' occhio e quello che conterrà la scatola, ovvero il Lightning to USB Cable, e l' USB Power Adapter, tutto questo smentirebbe l' arrivo della porta USB-C per la ricarica rapida.

A questo punto ci chiediamo, sarà realmente così? Non ci resta ache attendere l' evento del 12 Settembre per saperne di più.