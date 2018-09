SIMONE E TEDDY SONO I PIU' BELLI D'ITALIA 2018

Per la prima volta nella quarantennale storia del concorso di bellezza, due concorrenti si aggiudicassero il primo posto a. Il nigeriano Teddy Odemwingie, ex aequo con il siciliano Simone Bonaccorsi si è aggiudicato la 39esima edizione del concorso maschile di Silvio Fasano gestito dall’agenzia Vertigò di Lino Pontuti che si è avvalsa dell’esperienza di Arturo Bascetta. Editore ABE, per la promozione dei libri e della cultura tra i giovani.





La kermesse dedicata alla bellezza maschile, si è conclusa nella spledida cornice di San Benedetto del Tronto, con un finale a sorpresa di parità numerica tra i più votati, l'edizione 2018 del concorso nazionale di bellezza maschile “Il più bello d'Italia, originale dal 1979”, creato dai fratelli Antonio e Silvio Fasano, che ha dato popolarità a personaggi straordinari come Gabriel Garko, Beppe Convertini, Giorgio Mastrota, e moltissimi altri.

Da tutta la penisola sono confluiti ad Alba Adriatica venti bellissimi ragazzi, selezionati in un centinaio di serate, provenienti dalle varie regioni per disputarsi il titolo più prestigioso e tradizionale della bellezza maschile nazionale, sotto gli occhi di un’ attenta giuria presieduta dal Mago Alexander, popolare figura televisiva e celebre illusionista di fama internazionale. L'impietosa legge dei numeri ha decretato con sorpresa, e positivamente, una vittoria a pari merito.

Ma conosciamo meglio i due concorrenti.



Teddy Odemwingie, ventiquattrenne di origini nigeriane, da molti anni in Italia. fisico scultoreo e fascino irresistibile. Il neo reginetto vive a Torino e fa la guardia giurata. Gli stessi voti li ha ottenuti il bellissimo Simone Bonaccorsi.



Silvio Fasano, patron del concorso, ha salutato con soddisfazione il verdetto, davvero singolare, del doppio vincitore: “Il fatto che uno dei due ragazzi sia di colore, ma ben integrato nel nostro Paese da anni e con un solido lavoro, è una coincidenza assai positiva, e dimostra come le giurie abbiano valutato doti e meriti dei due più votati senza alcuna considerazione diversa. Teddy è ormai un italiano a tutti gli effetti, ed opera in un settore lavorativo importante, proprio per garantire sicurezza e legalità”.

ECCO ALCUNE FOTO DEL BEL TEDDY

***





Simone Bonaccorsi ha invece colpito tutti per il suo carattere forte e sicuro di sé: doti che gli hanno permesso di fare esperienze importanti in passerella. Bonaccorsi si è trasferito da poco tempo a Milano ed è entrato a far parte di un'importante fashion agency. L'idea di vivere nella Capitale della moda è nata dal desiderio di dare sfogo a sogni ambiziosi: ama i social network e su instagram ha già tanti follower. Oltre alla carriera di indossatore, vuole studiare recitazione per diventare attore di cinema e TV. Giusto per fare gossip (cosa che non guasta mai), pare che il giovannotto sia single, i suoi addominali non passano inosservati e le corteggiatrici non si faranno sicuramente attendere. Pertanto ragazze, fatevi avanti. Chi sarà la fortunata pretendente?

ECCO ALCUNE FOTO DEL BEL SIMONE PER LA GIOIA DELLE MIE LETTRICI E NON SOLO...

***

***





Nella bella serata di San Benedetto sono state assegnate le altre prestigiose fasce del concorso. Se le sono aggiudicate Paolo Pieragostini, marchigiano (Mister Talent), Fabio Occhi (ferrarese, Mister Fashion Tv), Armend Fisniku (terzo più votato, di Reggio Emilia, Un volto per l’editoria ABE), ed i campani Michele Gaudino (Mister Starboys) e Alessandro Sannino (Mister Fitness).