Allerta Vaiolo delle scimmie : primo caso in Europa

Il virus si manifesta con febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi e stanchezza, in un secondo momento compaiono le prime bolle sul viso e poi sul resto del corpo.

Oltre 50 persone potrebbero rischiare ildopo che in Inghilterra è stato registrato il caso della malattia proveniente dall'Africa - ad essere contagiato un ufficiale della Marina nigeriana, recatosi nel Regno Unito per prendere parte a un addestramento la base della Royal Navy in Cornovaglia. Secondo ill'ufficiale ha viaggiato su un volo per Londra dove erano presenti 50 persone, che sono state tutte allertate e che verranno sottoposte a dei controlli. L'uomno ha iniziato ad avere i primi sintomi una volta arrivato alla base - per il vaiolo delle scimmie i casi di mortalità variano dall'1 al 10%, la maggior parte delle persone riescono a guarire.