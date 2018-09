Vicenza : uccide la moglie e poi scappa, è caccia al killer

La donna uccisa a colpi di pistola è serba, 33 anni e con un marito, presunto omicida, di 40 anni che si chiama Zoran Luivanovic della stessa nazionalità della vittima. A lanciare l'allarme i vicini della coppia ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi la donna era già morta, sembra inoltre che l'omicidio sia stato una vera e propria esecuzione in quanto avvenuto per strada, il corpo della donna è stato infatti trovato riverso vicino all'auto. Al momento non si conosce ne l’identità della donna uccisa ne quella del marito killer.

Le Forze dell'Ordine sono impegnate da questa mattina nella caccia ad uomo che haper poi darsi alla fuga. Ma finora ancora nessuna traccia del killer. Questo è quanto accaduto questa mattina presto a- una piccola cittadella in provincia di Vicenza - dove sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco, almeno tre secondo quanto riferito da alcuni testimoni.