Matteo Renzi sul Governo : Sono ladri e bugiardi

Matteo Renzi è intervenuto a "Agorà Estate" su RaiTre e ha sottolineato le critiche verso questo esecutivo dicendo che "a me sembra che manchi un governo, non che manchi l'opposizione. Noi nei primi cento giorni abbiamo fatto gli 80 euro, presentato Jobs Act e riforma della Pubblica amministrazione. Oggi c'è un governo che non sta facendo niente. Su Ilva hanno fatto esattamente quello che era stato impostato con i due precedenti governi. C'è un governo che dice una cosa in campagna elettorale e poi ne fa un'altra".



Poi sul Pd dice : "Dopo sei mesi di autoanalisi forse è anche ora di fare opposizione. Questo ha detto la gente, tantissima, che c'era (alla festa dell'Unità di Ravenna: hanno vinto loro, prendiamone atto e cominciamo a fare opposizione".

Sul tragico crollo Ponte Morandi l'ex premier dice che "chi ha sbagliato deve pagare fino all'ultimo... Secondo me è sbagliato nazionalizzare la rete autostradale perché c'è un problema. Non si torna a gestire le autostrade come fa il pubblico con le buche o i trasporti a Roma. Il pubblico non ha controllato la manutenzione del Ponte Morandi".

