Roma, piano sgomberi Viminale : Il primo questa mattina all'alba nello stabile a Tor Cervara

E così è stata ristabilita la legalità tanto desiderata dai residenti del quartiere, uno dei quali denuncia apertamente: «Non c’è stata notte in cui non venivano bruciati cave di rame che creavano nel quartiere nubi tossiche. Dentro lo stabile oltre donne e bambini abitavano molte prostitute». Lunga è la lista degli edifici da sgomberare stilata dalla prefettura dopo la direttiva di sollecito inviata dal Viminale e tanto voluta e combattuta dallo stesso ministro degli interni Matteo Salvini. Nei prossimi giorni sarà il turno dell'ex fabbrica della penicillina di via Tiburtina, dove degrado , illegalità e condizioni igieniche pessime regnano tra gli oltre 500 occupanti per poi proseguire negli altri edifici abbandonati di tutta la Capitale.

E' partito questa mattina all'alba ildecisi dal Viminale per gli, il primo è iniziato nello stabile ain via Raffaele Costi dove circa 200 persone tra rom e altre etnie nomadi si erano stabiliti abusivamente. Circa una quarantina di cittadini stranieri di nazionalità romena , della Nigeria, del Gambia e del Gana sono stati portati presso l'ufficio immigrazioni della questura di Roma mentre 200 membri tra polizia, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco hanno controllato che tutto si svolgesse in modo tranquillo.