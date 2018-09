Camorra: Catturato in Spagna il latitante Gianluca Bilotta soprannominato Luca 'o chiatt

Gianluca Bilotta è inoltre il cugino di Felice D'Ausilio, detto "Feliciello" che evase dal carcere dopo un permesso premio nel maggio 2016 ma fu poi nuovamente catturato a dicembre. Bilotta è stato condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ed è ora in attesa di essere estradato.

E' stato catturato in Spagna, ilitaliano Gianluca Bilotta che deve scontare sette anni di carcere. Bilotta, 37 anni soprannominato "" ritenuto affiliato al clan camorristico dei ''' dominante nel controllo dei traffici illeciti nei quartieri napoletani di Fuorigrotta e Bagnoli, viveva in una villa, non aveva lavoro ed ha mostrato ai carabinieri che lo hanno, una carta d'identità falsa.