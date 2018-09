Paola Caruso incinta di Francesco Caserta a Pechino Express

Il reality on the road condotto da Costantino della Gherardesca e ambientato in Africa partirà il prossimo 20 settembre e secondo le deduzioni di Davide Maggio, Paola Caruso doveva essere incinta già di un mese e mezzo. In tanti, tra utenti, stampa e semplici spettatori, si sono chiesti come sia possibile che la Rai, la produzione e chi è incaricato di effettuare controlli, vaccini e analisi ai concorrenti in partenza non si siano accorti della delicata situazione della conturbante 29enne.

Non appena è apparsa sul nuovo numero dell’intervista aè montata la polemica in rete: l’ex bonas, infatti, èdi quattro mesi e ha ammesso di aver scoperto di aspettare un bambino dadurante le registrazioni di Pechino Express 2018.