Negozi aperti la domenica : arriva il ddl

La Lega vuole abolire le liberalizzazioni del governo Monti e punta a regolamentare le aperture domenicali e festive dei negozi. Sembra che arriverà lo stop alle liberalizzazioni del governo Monti sugli orari di apertura dei negozi, ad annunciarlo è stato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Michele Dell'Orco, che ha dichiarato . "Si va verso le chiusure festive e domenica con possibilità di alcune deroghe che saranno definite nelle prossime settimane. Tuteleremo chi lavora nei centri commerciali e i piccoli negozianti distrutti dalla grande distribuzione. Una battaglia iniziata nel 2013 che finalmente prende forme definite".





In commissione Attività produttive è stata fatta una proposta di legge per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali che prevede la limitazione delle aperture nei giorni festivi alle sole domeniche del mese di dicembre oltre ad solo altre quattro domeniche o festività durante l’anno. La Confesercenti esprime il suo appoggio : "Fondamentale è passare dalla deregulation totale a un minimo di regolamentazione per correggere una distorsione che ha compresso i diritti di piccoli imprenditori e di lavoratori senza alcun vero vantaggio per economia ed occupazione, visto che ha causato indirettamente la chiusura di almeno 50mila negozi. La proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da Confesercenti con Cei, è in Parlamento ormai dal 2013: ci auguriamo che, dopo cinque anni, i 150mila firmatari abbiano finalmente una risposta".