In India l'omosessualità non è più reato : si rischiava fino a 10 anni di carcere

La legge abolita risaliva al 1860 inmposta dai colonizzatori britannici, prevedeva il pagamento di una multa e la reclusione fino all'ergastolo per "chiunque abbia volontariamente rapporti carnali contro l'ordine della natura". Dopo settimane di discussione, il giudice Dipak Misra, ha definito la legge - nota come Sezione 377 - "irrazionale, indifendibile e manifestamente arbitraria". Si che in India gli omosessuali sono più di due milioni e mezzo.

Festeggiamenti in tutta l'India dopo la decisione della Corte Suprema di depenalizzare il reato di omosessualità, una decisione lungamente attesa dalla comunitàdel Paese asiatico. L'non è più reato in India, la Corte Suprema indiana ha finalmentel'omosessualità, cancellando la sezione 377 del Codice penale indiano che da 157 anni puniva come "" questi comportamenti. In India ifino ad oggi rischiavano anche fino a 10 anni di prigione.