Masao Matsumoto e sua moglie Miyako : la coppia di sposi più anziana al mondo

La romantica favola di Masao e Miyako si è meritata l’inserimento nel Guinness Worl Records... sono loro la coppia di sposi più anziana al mondo. Nel prossimo mese di ottobre, i due coniugi festeggeranno l’81esimo anniversario di vita insieme e potranno festeggiare in grande stile circondati dall’amore della loro grande famiglia, che appena un mese fa ha accolto il 25esimo pronipote.

sono. L’anziana coppia, 108 anni lui e 100 anni lei, è convolata a nozze nel lontano 1937 e, nonostante le tante difficoltà incontrate in questo lungo cammino insieme, è ancora unita e innamorata come il primo giorno. Le difficoltà economiche iniziali non hanno impedito ai due nonnini giapponesi di arrivare sull’altare per giurarsi amore eterno e neanche la chiamata al fronte di Masao durante la guerra nel Pacifico è riuscita a separarli.