Milano : Uomo sdraiato sui binari morto travolto da un tram in via Giovanni Battista Grassi

Il tram era diretto verso Roserio e sembra che l'uomo fosse già sdraiato sui binari, l'incidente è avvenuto mentre era ancora buio nell'area riservata, chiusa dalle barriere, quella dove possono passare solo i mezzi dell'Atm. L'autista del mezzo si è accorto subito della presenza di una persona sui binari e ha frenato, ma l'impatto è stato mortale.

Un uomo è morto travolto da un tram questa mattina aancora da ricostruire l'esatta dinamica, tanto che non è possibile stabilire se a causare la morte del passante sia stato di un. La tragedia alle 5.10 in via Giovanni Battista Grassi, nella piazzetta dove si trova il capolinea di Roserio del tram 12, nei pressi degli ingressi dell'Ospedale Sacco.