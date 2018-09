Paola Caruso, l'ex bonas di Avanti un Altro è incinta ... ma il padre del bambino è scappato!

E' Gabriele Parpiglia a lanciare la notizia dal suo profilo Instagram che anticipa l'intervista del settimanale Chi : «Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di “Pechino Express”, l'ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa... Non capisco cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c'erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così».





Ma l'ex bonas - suo malgrado - vorrebbe mettere a posto le cose : «Sarei disposta a seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà. Ho scritto privatamente alla madre e per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per Nicola, nostro figlio: si chiamerà come mio padre che non c’è più».