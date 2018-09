Caserta : Il 22enne Mario Pio Zarrillo trovato morto, era sparito da casa venerdì sera

Di Mario Pio si erano perse le tracce venerdì scorso dopo che il ragazzo aveva detto a un amico di aver visto una cosa che non avrebbe dovuto vedere. Dai primi accertamenti sembra che il giovane si sia ucciso, si era allontanato con uno zaino in spalla la sera di venerdì e da allora era scomparso nel nulla - inutili gli appelli di genitori e amici. A darne notizia sul suo profilo facebook è il sindaco di Marcianise Antonello Velardi. « Mario Pio Zarrillo si è suicidato una tragedia per tutti noi. Per tutta Marcianise».

Purrtoppo è stato ritrovato senza vita a- in provincia di Caserta - il 22enne, il ragazzo era scomparso venerdì 31 agosto. Il cadavere del 22enne è stato ritrovato a poca distanza da Via San Francesco, luogo in cui aveva parcheggiato l'auto del padre per poi allontanarsi a piedi e dove era stato visto l'ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza comunali.