Torino, prima giornata con le Sex Dolls : Arrivano i primi clienti, anche una coppia di mezza età

Nel cortile in cui si trova si affacciano i balconi di servizio di grandi palazzi a filo periferia, i proprietari anonimi tanto quanto i loro clienti visto il successo delle LumiDolls a Barcellona hanno acquistato l'esclusiva italiana. Ecco cosa si legge sul sito: «Presso le strutture LumiDolls offriamo servizi unici ed esperienze totalmente nuove, al fine di farvi godere della sessualità in un modo completamente diverso, in uno spazio lussuoso, assolutamente riservato e del tutto legale».





I prezzi - 80 euro all'ora non spaventano di certo la clientela e così arrivano i primi clienti, ad esempio è stato avvistato un uomo pelato over 40 proveniente dalla Liguria uscito dopo due ore e ancora una coppia di mezza età, uno studente con una sacca da palestra che rideva a cellulare e molti altri ancora. Qualcuno racconta che i corpi delle bambole siano a temperatura ambiente e qualcun'altro dice di averle trovate fredde. Sembra che la più richiesta delle bambole sia Eva una bella mora con colpi di sole e capelli lunghi e fluenti e, soprattutto, una più che abbondante quantità di petto coppa c. 29 chili di donna finta per un metro e 48 centimetri. Ma la cosa più curiosa è che i proprietari hanno ricevuto ben 160 richieste per altre aperture in tutta Italia. A Torino arrivano le sex doll, cosa ne pensano gli italiani - Wired.it : Non si scandalizzano, ma nemmeno appaiono così interessati a provare l'esperienza. Questo, secondo un sondaggio realizzato da YouGov per Wired, il sentimento degli italiani rispetto alle Sex doll. Tema più che attuale dato che il 3 settembre apre a Torino una casa d'appuntamenti con sex dolls (alcune parlano) - Corriere della Sera : La notizia circolava già da un po' di giorni, suscitando ilarità e curiosità. A Torino ci sarà una casa di appuntamenti con delle bambole sessuali. Sex doll. Sono diverse dalle vecchie bambole gonfiabili dell'epoca analogica. LumiDolls, abbiamo visitato la casa di appuntamenti con sex doll di Torino - Wired.it : Siamo stati in anteprima nel centro torinese: ecco cosa si può sperimentare, con bambole al silicone, dal 3 settembre. Ha fatto scalpore l'annuncio dell'apertura a Torino di LumiDolls, la prima casa per appuntamenti con Sex doll.

E' il primo, o meglio una specie diin cui le signorine (ma c’è anche un signorino il cui nome corrisponde ad Alessandro) non sono in carne e ossa ma bensì bambolone gonfiabili, aperto lunedì e già con la visita dei primi clienti come riferisce uno dei ragazzi che lo gestisce. L'indirizzo segreto dellein realtà lo conoscono già tutti, il loco prescelto per la nuova frontiera del sesso è nell'ex quartiere operaio di questa ex città operaia.