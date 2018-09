Venezia, Don Cristiano contro le spose scollate in chiesa : Tassa se l'abito è succinto

E così nel notiziario della parrocchia, Don Cristiano Bobbo lancia una provocazione raccontando la storia di un piccolo paese dove il parroco che celebrava le nozze era solito ricevere un'offerta proporzionata alla bellezza della sposa, più la sposa era bella più la busta era consistente. Raccontato ciò nella riflessione di Don Cristiano si legge: "Fatte le debite proporzioni la potremmo adottare anche noi sacerdoti istituendo una sorta di offerta da riscuotere in proporzione alla decenza dell'abito della sposa che molto spesso si presenta sguaiato e volgare, inadatto alla circostanza. Così, chi più si presenta svestita, più paga".





Pare però che a qualcuno la provocazione di Don Cristiano non sia piaciuta per niente innescando numerose polemiche ma il parroco ha spiegato che essa era provocazione scherzosa nata da episodi che spesso accadono nella vita di parrocchia. Don Cristiano infatti afferma che la provocazione è nata dal fatto che spesso il matrimonio non è considerata una scelta maturata e condivisa bensì "un evento" e certi dettagli a suo dire non vanno sottovalutati.

Venezia, un don contro spose scollate: "Tassa se l'abito è succinto" - il Giornale : Chi più si presenta svestita più paga ": è lo slogan lanciato dal Don. Bobbo ha giustificato la sua provocazione raccontando la storia di un paese nel quale il parroco riceveva un'offerta proporzionata alla bellezza della sposa. Il parroco di Mira ... : Chi più si presenta svestita più paga ": è lo slogan lanciato dalha giustificato la sua provocazione raccontando la storia di un paese nel quale il parroco riceveva un'offerta proporzionata alla bellezza della sposa. Il parroco di Mira ...

Spose in chiesa, da don Bobbo (con ironia) una nuova regola: chi ... - Gente Veneta : Chi più si presenta svestito più paga. Potrebbe essere la regola da imporre nelle chiese quando si celebrano matrimoni. Lo scrive provocatoriamente Don Cristiano Bobbo, parroco di Oriago e Ca' Sabbioni, rilevando la frequenza di abiti da sposa «che ... : Chi più si presenta svestito più paga. Potrebbe essere la regola da imporre nelle chiese quando si celebrano matrimoni. Lo scrive provocatoriamente, parroco di Oriago e Ca' Sabbioni, rilevando la frequenza di abiti da sposa «che ...

Don Cristiano Bobbo - parroco diin provincia di Venezia - dice basta alle spose troppo scollate in chiesa e così dopo l'ennesima sposa all'altare inha deciso di mettere nero su bianco il suo pensiero sull'abito "" e una provocazione: introdurre una tassa sulla sposa, "".