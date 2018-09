Mantova : Paola Beretta uccisa dalla badante Barbara Chmrzynska per un favore all'amica

Ricorda un suo amico del Gruppo del giocattolo antico : «Aveva iniziato a lavorare a 16 anni. Poi era stata assunta in Comune e si occupava del settore Cultura». La donna era anche una volontaria del museo del giocattolo ed era lei a tenere i contatti con i tanti collezionisti di giocattoli che ogni anno a fine settembre si ritrovano a Canneto per una delle più conosciute fiere-mercato del settore. A toglierle la vita è stata la 58enne Barbara Chmrzynska che nella notte tra venerdì e sabato aveva assalito un’altra persona in via Garibaldi, poco lontano dal luogo dell'omicidio di Paola Beretta.





Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la badante era arrivata a Canneto dalla Sicilia da pochi giorni per accudire una donna di 88 anni e che sembra avesse avuto qualche problema psichico nel recente passato. La Chmrzynska sabato pomeriggio alle 17.30 era in piazza, ha preso dalla borsa due coltelli ed è entrata nel museo, sferrando alcuni fendenti alla prima persona che le si era parata davanti, Paola Beretta, colpita al petto e uccisa sul posto. Poi la badante è tornata in piazza e ha colpito il 30enne Davide Malinverni e poi il 35enne Antonio Barisani,. A fermare la donna è stato il comandante della polizia locale di Asola- Mauro Quatti - che le ha scaraventato addosso una bicicletta. La donna ora è nel carcere di Mantova con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio plurimo.

Paola Beretta, lauccisa a coltellate da una, aveva sostituito un’altra persona alla biglietteria del museo civico di, un favore che le è costato la vita. Centinaia di persone hanno partecipato a una riunione in ricordo della 54enne impiegata comunale.