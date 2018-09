Scuola, torna tra i banchi il cestino preparato dalla mamma : La mensa non è un obbligo

Un regolamento comunale infatti non può limitare l'autonomia dei presidi né la libertà alimentare delle famiglie, inoltre il divieto risulta in contrasto con una circolare del 2017, emanata dal Ministero dell'Istruzione la quale dava indicazioni ai dirigenti scolastici per andare incontro alle famiglie sulla questione del pranzo da casa. Per tale motivo il Consiglio di Stato ha detto si al diritto al pasto da casa in alternativa al servizio di refezione scolastica comunale, bocciando definitivamente il regolamento del Comune di Benevento.





La sentenza emessa è ovviamente nazionale per cui può essere rivendicata in tutti i comuni ove le famiglie vanno in contrasto con le mense che operano nelle scuole comunali, perché non piace il servizio o perché non possono permetterselo. Inoltre quest'anno vi è una novità, arrivano infatti tra i banchi, frutta e verdura. L'Italia per l'anno scolastico 2018-19 utilizzando fondi della Politica agricola comune anche per campagne di informazione sull'agricoltura, avrà 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni per latte e prodotti lattiero-caseari.

E' soprannominata "", così come per le generazioni precedenti torna tra i banchi il cestino preparato a casa dalla mamma, per cui la. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato che, dopo il Tar della Campania, ha dato ragione a un gruppo di genitori che si erano opposti al divieto imposto dal, guidato dal sindaco Clemente Mastella, di consumare a scuola cibi portati da casa.