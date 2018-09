Roma brucia ancora : autobus Atac prende fuoco in via Aurelia Antica

Ne ricordiamo alcuni come quelli a Dragona, sul Raccordo Anulare poi in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata del 10 agosto. Poi nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello.

Ancora un altro. Si tratta questa volta un Mercedes Citato blu impiegato sulla linea 98 di Atac che stava rientrando in rimessa, a bordo solo l'che per fortuna è riuscito a mettersi in salvo. Sono troppi, tanti, gli autobus in fiamme quest'anno, a quanto pare quest'ultimo è il ventunesimo.