Milano, ospedale San Paolo : Il soffitto cede, il condizionatore perde acqua, paura in sala parto

«L’azienda, riferisce il direttore Marco Salmoiraghi è impegnata a effettuare continui interventi di manutenzione e controllo. Quanto accaduto è un evento accidentale e imprevedibile, prontamente affrontato con professionalità e competenza».





Ma a quanto pare l'Usi Sanità non la pensa allo stesso modo e così il sindacalista Giuseppe Petita ricorda gli altri gravi episodi come gli allagamenti dell’Emodinamica a novembre 2017 quando scoppiò un tubo della rete fognaria al piano superiore e a giugno della Clinica odontoiatrica. Episodi di una mancata ristrutturazione dell'ospedale per il quale sono stati stanziati i fondi ma a quanto pare si preferisce tenerli congelati o usarne una minima parte mettendo a rischio la salute e la vita sia del personale medico sanitario che dei pazienti.

Ospedale San Paolo di Milano, un'e il contro-soffitto s'impregna d'acqua e cede spargendo calcinacci in tutta lache per fortuna in quel momento era libera. La sala parto che si trova al pianterreno del blocco D chiamata «» perché è quella con la vasca per il parto in acqua resterà chiusa, ilinfatti è tutto da rifare e ha provocato dei danni. L'Asst Santi Paolo e Carlo in una nota hanno spiegato cos'è successo: "".