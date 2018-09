Napoli : De Magistris vuole introdurre una moneta parallela per cancellare i debiti della città

De Magistris in riferimento all'esito del referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto, che lavorerebbe "per dirottare la gran parte delle risorse verso i ricchi", lancia proprio a Salvini una sfida chiara riguardo il tema dell'autonomia. Così De Magistris spiega che per dimostrare che non si tratta di una propaganda ma che fa sul serio ha annunciato l'approvazione delle tre delibere nelle prossime settimane. Ecco nei particolari cosa scrive e spiega il Sindaco Partenopeo :





La prima . Napoli Città Autonoma, un manifesto politico concreto sull'autonomia della Città.





La seconda. Cancellazione del debito ingiusto. Il debito contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post-terremoto ed emergenza rifiuti, noi non lo riconosciamo. Lo cancelliamo dal nostro bilancio. Quei debiti non sono stati contratti dalla Città e dai napoletani, anzi noi siamo vittime ed andremmo semmai risarciti, altro che pagare il debito agli usurpatori ! Se oggi non avessimo quel debito frutto delle più invereconde collusioni tra politica, affari e criminalità organizzata, potremmo avere più autobus, più spazzatrici, più asfalto per le buche, più qualità della vita ed altro ancora.





La terza. Realizzazione di una moneta aggiuntiva all'euro per dare forza a Partenope. Tre impegni, tre fatti, a breve. Vediamo se anche questo Governo ci ostacolerà!. "Se il Popolo vorrà e lotterà avremo una Città anche sempre più efficiente, vi sarà sempre più benessere per tutte e tutti, in libertà ed autonomia, senza i lacci di nessun padrone. Autonomia è potenza, democrazia è anche partecipazione alla rivoluzione. Il momento giusto è adesso", conclude De Magistris, "e vediamo se il separatista che urlava prima il Nord e contro Napoli e i napoletani oggi ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di Ministro dell’Interno".







