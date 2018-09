Il piccolo Richard muore a 7 anni nella piscina dell’hotel. Bloccato in acqua da un bocchettone

La tragedia in Sardegna, dove Richard è annegato in una piscina lunga poco più di 10 metri, piscina usata in condivisione i residence «Gli Ulivi» e «Il Rifugio» di Orosei. La mamma 44enne - Celia Iliana Herrera Nieto - lavora come stagionale addetta alle pulizie, vive in un paesino a pochi chilometri da Orosei, Irgòli, dove ha conosciuto Salvatore Mulas, 62 anni, padre di Richard.





Mentre lavorava la mamma lo teneva d’occhio affacciandosi di tanto in tanto dalle finestre delle camere, ma quando la palla è finita in acqua e lui si è lanciato per cercare di recuperarla nessuno ha potuto aiutarlo né dare tempestivamente l’allarme. Solo verso mezzogiorno si è sentito l’urlo della madre. Dal residence hanno chiamato il 118 e l’ambulanza è arrivata rapidamente, Richard è stato adagiato che non respirava più. Ripetuti tentativi di rianimarlo, ma dopo un’ora i medici hanno dovuto rinunciare, il bambino era morto. Sul corpo del piccolo i soccorritori hanno trovato piccole ferite, ecchimosi, la mano incastrata nel bocchettone era nera, segni nel braccio, forse provocati nel tentativo di liberarlo.

