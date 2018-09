47 morti e decine di feriti in Libia : Sarraj fa intervenire l'Antiterrorismo

400 detenuti sono evasi dal carcere nella periferia sud di Tripoli a seguito di una rivolta, ha annunciato la polizia giudiziaria. "I detenuti sono riusciti a forzare le porte e uscire" dopo "un tumulto e una rivolta" dovuti a combattimenti tra milizie rivali in prossimità del carcere di Aine Zara, secondo la polizia.



L'ambasciata italiana ufficialmente resta aperta, ma si è provveduto ad evacuare alcuni diplomatici mentre dalla Farnesina fanno sapere che "siamo pronti ad ogni evenienza". Matteo Salvini a Radio 24 a proposito della situazione di alta tensione venutasi a creare negli ultimi giorni nel paese nordafricano : "Sono in contatto diretto con i nostri uomini: militari, diplomatici, addetti dell'Eni che in Libia vivono rischi portati da un intervento militare senza senso".

Intanto l'Onu ha convocato per martedì un vertice d'emergenza tra le parti sulla sicurezza a Tripoli. Si legge in una nota: "Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare e di rispondere alle richieste delle varie parti, compreso il governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale, Unsmil invita le varie parti interessate a un incontro allargato".

E' di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dala causa degli scontri tra milizie armate nella capitale, lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil. Adesso si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli e il premierha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della città. Il consiglio presidenziale guidato da Fayez al Sarraj è stato costretto alle misure di emergenza dopo la violazione reiterata delle fragili tregue proclamate nei giorni scorsi.