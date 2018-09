Belgio : La piccola Melina mangiata viva dai topi mentre dormiva in un cestino

La donna - vista la piccola in evidente stato di choc - l'ha subito portata al più vicino centro medico in città dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Melina è l'ultima di 5 figli di cui tre sono stati già dati in affidamento e per tale motivo l'ufficio del procuratore ha aperto un'inchiesta giudiziaria per far luce sul caso con l'obiettivo se necessario di tutelare la sicurezza della piccola Melina.

Il dramma della, bimba di sole 7 settimanementre dormiva in un cestino, i roditori le hanno rosicchiato quattro dita della mano. La bimba si trovava dalla zia dove la madre l'aveva lasciata in custodia per poi andare a riprendersela. La casa è successa a Solre-sur-Sambre (Erquelinnes) in Belgio.