Sicurezza, via alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in 11 città : Ecco quali

Matteo Salvini ha scritto in un post su Facebook: "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo italiano. Orgoglioso del lavoro quotidiano delle forze di Polizia e Carabinieri". Il taser è un'arma che usa impulsi elettrici che inibisce i movimenti del soggetto colpito, la distanza del suo utilizzo varia dai 3 ai 7 metri. Inoltre prima di essere usato va mostrato per far desistere il soggetto dalla condotta in atto ma se questi non mostra resa allora si spara il colpo.

Mercoledì 5 settembre 2018 partirà la, la pistola elettronica non letale che sarà data in dotazione a tutte le Forze dell'Ordine. Al momento la sperimentazione avverrà solo in 11 città: