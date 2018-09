Mantova, museo civico di Canneto : Donna entra e accoltella 4 persone, morta Paola Beretta

Sul posto forze dell'ordine e soccorsi ma la donna è stata bloccata da un gruppo di persone che le hanno tirato contro prima una bicicletta poi con una bastonata sono riusciti a fermarla. Non è chiaro il motivo di tale gesto ma secondo quanto riferito da testimoni la donna sembrava avere gli occhi fuori dalle orbite come fosse in uno stato di incoscienza.

Unabadante - hasenza motivo quattro persone all'interno e all'esterno del, museo che ospita il Giocattolo storico. A perdere la vita,, di 54 bibliotecaria del museo da anni. La donna dopo aver accoltellato la dipendente comunale si è diretta verso l'esterno della struttura aggredendo prima un giovane 30enne di Asola che stava entrando al museo per incontrare degli amici, poi una donna invalida e il figlio accompagnatore di 66 anni che ha cercato di difendersi dalle coltellate.