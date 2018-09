Napoli, maltempo : Raffica di vento scoperchia palazzina, parti di guaina finiti vicino aeroporto

Inoltre i frammenti sono finiti sulle auto in sosta nei pressi della struttura danneggiandole però lievemente. L'edificio dopo le verifiche da parte dei vigili del fuoco è risultato agibile, intanto la protezione civile che ha dichiarato già nella giornata di ieri l'allerta meteo fa sapere che questa saqrà in vigore fino alle 20 di oggi.

La mattinata è iniziata conquesta mattina a Napoli, dove si sono registrati forti disagi. Il vento infatti ha scoperchiato una palazzina in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, dove parti della guaina di copertura del terrazzo è finita in un parcheggio dell'Air Atitech, nei pressi dell'aeroporto dima per fortuna senza creare problemi al traffico aereo.