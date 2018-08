Terremoto Grecia magnitudo 5.2 : scossa avvertita anche in Puglia

Secondo l'INGV l'epicentro del sisma è nella regione della Tessaglia, a nord di Atene, nella Grecia continentale. La scossa è stata avvertita anche in Albania, ad Atene e in Puglia con diverse le segnalazioni arrivate da Lecce e nel Brindisino. Non si registrano né danni né feriti.

Paura in Grecia per una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 registrata questa mattina, circa 7 chilometri a sudovest die a una profondità di 9 km. Un terremoto digradi su scala Richter si è verificato alle 9,12 di venerdì 31 agosto.