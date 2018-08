Nave Diciotti : Nuove accuse contro Matteo Salvini

Tra le ipotesi di reato c'è anche l'omissione d'atti di ufficio poiché avrebbe ignorato la richiesta della Guardia costiera di un porto sicuro, indicando Catania solo come scalo tecnico. L'intenzione è assicurare ai migranti che erano a bordo della Diciotti la la piena tutela legale e la possibilità di costituirsi in giudizio contro il ministro dell'Interno. Matteo Salvini ha commentato: "Oggi ho scoperto che ho altri due capi di imputazione, però per me sono medaglie".

In merito al caso della nave, il Mistro dell'Interno Matteo Salvini è accusato di, insieme al suo capogabinetto. Ma sembra che la procura di Agrigento adesso abbia ipotizzato anche il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, in quanto secondo i magistrati il titolare del Viminale avrebbe impedito lo sbarco per fare pressione sull'Unione Europea in direzione della ridistribuzione dei migranti.