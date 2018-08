Nuovi rumors sulle novità Hardware dei prossimi iPhone X Plus

Processore Apple A12 ;

4GB di memoria RAM;

Schermo OLED da 6,5 pollici;

Batteria di 3.300 mAh;

Ricarica ancora più veloce grazie al cavo e all'adattatore USB-C;

Ricarica rapida ancora più veloce tramite basetta wireless;

Modem LTE con una velocità fino a 1 Gigabit;

Nuovo Face ID, sicuramente più veloce e ancora più preciso;

Fotocamera interna ed esterna migliorata;

Nuovo sistema di raffreddamento interno;

Nuova colorazione Oro.

Continuano i rumors per quanto riguarda il prossimo iPhone X Plus che Apple presenterà a settembre, oggi si parla delle nuove novità hardware che potrebbe avere. Nuove indiscrezioni per quanto riguarda il prossimoche arriverà a settembre, ecco le novità hardware che potrebbe avere questo nuovo dispositivo.

Cosa ne pensate?