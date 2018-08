Turista danese violentata a Rimini : Arrestato un venditore ambulante

La turista, sotto shock, si è poi rifugiata in un bar dove ha chiesto aiuto: sul posto è arrivata subito una pattuglia di carabinieri di Rimini. I militari hanno avviato le ricerche, acquisendo dalla vittima la prima descrizione dell'aggressore e raccogliendo le testimonianze di un avventore del bar che aveva assistito a parte della violenza. Importante anche la testimonianza del barista che aveva soccorso la giovane il quale ha confermato di aver visto più volte il bengalese aggirarsi in zona infastidendo anche gli avventori del proprio locale.

Una turista danese 26enne è statadomenica mattina, a, da un 37ennedi rose originario del, che in passato era stato denunciato per violenza sessuale. Domenica scorsa all'alba il 37enne ha notato la donna camminare da sola, su viale Regina Margherita, in direzione del proprio albergo, e gopo averle fatto qualche complimento, l'uomo si è avvicinato alla giovane aggredendola.