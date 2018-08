ISIS : Nuovo messaggio audo del Califfo Al Baghdadi

Si rifà vivo il califfo Al-Baghdadi, messaggio audio di 54 minuti L’autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi torna a far sentire la propria voce a quasi un anno di distanza. L’ultimo messaggio era del 28 settembre 2017. Nella notte i siti islamisti hanno diffuso una sua registrazione di 54 minuti, che è stata giudicata autentica da analisti occidentali, con riferimenti recenti, come la vicenda della detenzione del pastore americano Andrew Brunson in Turchia.